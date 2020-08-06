Новости общества

22:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лукашенко: «Путин не будет держаться посиневшими руками за власть»

21:11, 06.08.2020
Лукашенко: «Путин не будет держаться посиневшими руками за власть»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не будет оставаться на посту президента до 2036 года, так как не намерен держаться за власть до конца, такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть», — сказал белорусский лидер. (цитата по ТАСС)

По мнению Лукашенко, Путин найдет такой вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который будет продолжать путь, существующий сейчас.

ОбществоВласть

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также