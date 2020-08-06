Лукашенко: «Путин не будет держаться посиневшими руками за власть»

Президент России Владимир Путин не будет оставаться на посту президента до 2036 года, так как не намерен держаться за власть до конца, такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года. Я вам 100% гарантирую. Все зависит от обстановки, она, видите, какая, и лучше не будет. Естественно, все будут валить на Лукашенко, на Путина, но Путин не будет держаться посиневшими руками за власть», — сказал белорусский лидер. (цитата по ТАСС)

По мнению Лукашенко, Путин найдет такой вариант, чтобы к власти пришли люди или человек, который будет продолжать путь, существующий сейчас.