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Сегодня в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +30 градусов

05:34, 05.08.2020
Сегодня в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 5 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный прорывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +25°С до +30°С. В Казани возможно от +27°С до +29°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет показывать от +25°С до +28°С.

Общество Татарстан
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