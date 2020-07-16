США пригрозили очередными санкциями против «Северного потока — 2»

Госдепартамент США включит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» в редакцию рекомендаций, которые относятся к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь Майк Помпео.

Таким образом, инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями, уточнил политик.

Помпео добавил, что это «четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию» и что США не намерены это терпеть.

«Убирайтесь немедленно или будут последствия», — передает «РИА Новости» его слова.

Ранее датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить «Северный поток — 2» в водах Дании с использованием новых трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

