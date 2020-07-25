СМИ: госиспытания атомной подводной лодки «Казань» начнутся в августе

Государственные испытания головной атомной подводной лодки проекта 885М («Ясень-М) «Казань» стартуют в первой половине августа.

В случае успешного завершения госиспытании передача субмарины морскому флоту планируется до конца 2020 года.

Подлодка «Казань» на 100% технически готова к испытаниям, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

В декабре прошлого года «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море.



Головную атомную подводную лодку проекта 885М «Казань» заложили 24 июля 2009 года, спустили на воду 31 марта 2017 года, в настоящее время она проходит испытания. Предполагается, что субмарина войдет в состав ВМФ в конце 2020 года.