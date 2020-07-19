«Транснефть» предупредила о возможной экологической катастрофе в Татарстане

В АО «Транснефть-Прикамье» объяснили, почему перекрыта дорога к жилому массиву «Брайт Парк». Дорога проходит над магистральными нефтепроводами Альметьевск — Горький-2 и Альметьевск — Горький-3.

Компания считает, что конструкция дороги не соответствует требованиям безопасности. Если это так, то под Казанью может произойти масштабный разлив нефти.

«Если трубу продавит, оттуда хлынет нефть под давлением 55 атмосфер», — приводит «Татар-информ» слова главного инженера компании «Транснефть-Прикамье» Эдуарда Ишалина.

Он добавил, что для безопасного передвижения над трубопроводом необходима установка специального кожуха. Отсутствие защиты труб грозит опасными последствиями.

Компания «Транснефть-Прикамье» намерена обратиться в прокуратуру.