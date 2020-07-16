В Казани за долги по налогам на миллион был арестован личный автомобиль должника

Сегодня во время совместного рейда судебных приставов, сотрудников ГИБДД с представителями налоговой службы был арестован личный автомобиль должника в центре Казани.

«Выявлен и арестован легковой автомобиль «Ситроен» неплательщика, в отношении которого на принудительном исполнении находится решение суда о взыскании задолженности по налогам на сумму свыше 1 млн рублей, — сообщила пресс-служба Управления налоговой службы по Татарстану. По данным налоговиков, его владелец, 42-летний гражданин, не принимал мер к погашению долга.

«Сегодня иномарка была выявлена в Казани на улице Толстого. В рамках исполнительного производства судебный пристав арестовал принадлежащее неплательщику транспортное средство и поместил на штрафную стоянку», — по окончании рейда сообщил начальник отдела урегулирования задолженности №2 ИФНС России по Московскому району Казани Андрей Маклаков.

В дальнейшем автомобиль пройдет оценку стоимости и будет выставлен на торги.

Ранее в Казани приставы забрали автомобиль у женщины, которая два года копила штрафы ГИБДД.