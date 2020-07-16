Уфа и Ярославль примут этапы волейбольной Лиги наций в 2021 году

Уфа и Ярославль примут этапы волейбольной Лиги наций в 2021 году, как это планировалось и в 2020 году, сообщил «РИА Новости» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

— Лига наций в 2021 году ожидается по тем же планам, что и в 2020 году: этап в Ярославле у мужчин, а в Уфе у женщин. Сроки тоже подтверждены, — заявил генсек ВФВ.

Напомним, что розыгрыш волейбольной Лиги наций в 2020 году был отменен из-за ситуации с коронавирусом в мире. В России должны были пройти два этапа Лиги наций: у мужчин — в Ярославле в мае, у женщин — в Уфе в июне.

Мужская сборная России выиграла два предыдущих турнира Лиги наций. В 2018 и 2019 годах российский этап также принимала столица Башкортостана.