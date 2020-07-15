Метшин: восемь домов обманутых дольщиков в Казани должны сдать к весне 2021 года

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал в ЖК «МЧС» и ознакомился с ходом работ. Он рассказал, что восемь домов обманутых дольщиков в Казани сдадут к весне 2021 года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в июле возобновилось строительство третьего и четвертого домов «фоновского» ЖК «МЧС» на 574 квартиры каждый. Его ведет компания «Ак Таш». Также идет строительство второго дома. Всего жилой комплекс «МЧС» включает пять домов, из которых на сегодня сданы первый дом на 527 квартир и пятый дом на 102 квартиры.

По словам Метшина, «стройка в буквальном смысле кипит».

«Благодаря решениям федерального правительства — образованию Фонда поддержки дольщиков — на сегодня мы имеем ясность и перспективу по всем оставшимся восьми домам в Казани. Это порядка 4 тысяч обманутых дольщиков. Задача стоит весной 2021 завершить строительство всех этих домов и сдать квартиры... Надеемся, что меньше чем через год дольщики отметят долгожданное новоселье, и проблемы будут решены», — сказал Метшин.