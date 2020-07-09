Генич: «Игнатьев пока за «Рубин» не забивает, почему бы не сделать это против «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром».

«Краснодар» в последних матчах показал, что даже если соперник ничего не создает, то он сам может привезти. Случай с Газинским, Мартынович не очень удачно сыграл, когда забивал Сутормин. В составе «Рубина» играет воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев. И здесь может сработать правило бывших. Я люблю такие ставки. Игнатьев пока за «Рубин» не забивает, почему бы не сделать это против «Краснодара», — сказал Генич.

При этом комментатор полагает, что гости смогут забить ответный гол в ворота «Рубина».

Встреча с «Краснодаром» пройдет 9 июля на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.30 мск.

Напомним, после 26 сыгранных туров команда Леонида Слуцкого набрала 30 очков и делит 12-е место в турнирной таблице РПЛ с «Сочи» и «Ахматом».