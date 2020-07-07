В центре Казани выставили на продажу здание, в котором располагается пиццерия A’Rome

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже здания по адресу: улица Кави Наджми, 8. Объект, в котором располагается известная пиццерия A’Rome, оценивается в 143 млн рублей.

Автор объявления указывает, что в здании есть арендаторы. Его общая площадь составляет 1 255 кв. м. Первый и цокольный этажи занимают кафе и караоке-клуб. На втором этаже и в мансарде располагаются офисы.

Сам объект находится недалеко от улицы Баумана. Он заметен благодаря фасаду, выполненному в стиле фахверк.

A’Rome до сих пор считается рестораном с пиццей высокого класса.