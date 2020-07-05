В Кировской области обрушился строящийся ТЦ, погибли трое

Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области, произошло обрушение строящегося здания торгового центра. Три человека погибли, один пострадал.

Все четверо являются строителями, передает ТАСС. Следователи из Кирова уже выехали на место происшествия.

Пострадавший рабочий был госпитализирован в Зуевскую ЦРБ. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает пресс-служба Минздрава региона.

В областном главке МЧС сообщают, что перекрытия обрушились приблизительно в 10:56. На месте происшествия работает 21 сотрудник МЧС