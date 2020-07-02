В ЦИК РТ рассказали статистику голосования по поправкам в Конституцию

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В период с 25 по 30 июня в голосовании к поправкам в конституцию приняли участие 2 056 727 избирателей — это 69,85% татарстанцев. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На придомовых территориях проголосовали 150 000 избирателей, а всего в общероссийском голосовании 2 348 179 граждан Татарстана. Явка составила 79,68%. Свою позицию «за» выразили 1 943 685 избирателей — 82,81%. Против проголосовали 389 765 — 16,61%.



«Я считаю, что выделять какие-то районы по явке — некорректно. Не нужно какой-то конкуренции. Я считаю, что Татарстан голосовал очень активно, и результаты налицо. Есть повод говорить, что общественная активность во всех районах серьезным образом выросла. Есть у нас лидеры — Черемшан, Кайбицы, Актаныш, Апастово, Камское Устье очень хорошо голосовали. Но и Казань, и Набережные Челны... Татарстан очень мощно и активно голосовал, причем очень стабильно шло голосование», — прокомментировал результаты Андрей Кондратьев.

От СМИ на голосовании присутствовало более 400 представителей.

Напомним, вчера, 1 июля завершилось всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны.

