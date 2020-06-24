Главком Мьянмы рассказал, почему помог вернутся на родину россиянам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн рассказал, чем руководствовался, когда решил взят на борт правительственного самолета 19 россиян. По его словам, главной причиной стало сострадание.

«Мы всё равно собирались приехать в Россию, и на самолёте оставалось много свободных мест, я представил, какой для них это будет радостью, если мы возьмём их с собой, какое облегчение они испытают, когда решатся их проблемы, и я бы тоже разделил с ними эту радость. Тогда я и принял решение взять их с собой. Сострадание — это главная причина», — приводит слова генерала RT.

Ранее сообщалось, что почти два десятка российских туристов, застрявших в Мьянме из-за пандемии коронавируса могут вернуться в Россию благодаря официальной делегации страны. Представители Вооруженных сил Мьянмы полетели в Москву на парад Победы и взяли с собой россиян.