«Татарстан — новый век» поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок

Общественное движение «Татарстан — новый век» поддержало выдвижение Рустама Минниханова на новый президентский срок. Решение было принято на съезде движения.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который возглавляет движение, сообщил, что Минниханова на выборы президента выдвинет «Единая Россия».

«В вопросе кандидатуры, которую мы поддерживаем, особой политической интриги нет. Ни в оппозиции, ни в обществе. Безусловно, это Рустам Нургалиевич Минниханов — признанный авторитетный лидер в республике», — цитирует Мухаметшина «Коммерсантъ.Казань».

Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября. Ранее Минниханов подтвердил, что пойдет на новый президентский срок.

