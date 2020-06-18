Бугульминское кафе «Чикаго» стало местом преступления

Фото: "Реальное время" (на снимке - Бугульминский горсуд)

Следком по РТ обвиняет пятерых жителей Бугульмы в похищении человека и вымогательстве с применением насилия. По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемые подкараулили потерпевшего, нанесли несколько ударов и, насильно усадив в машину, привезли в кафе «Чикаго» на улице Гашека в Бугульме, требуя 100 тысяч рублей.



Указанную сумму вымогатели, по данным силовиков, решили «взыскать» за рамками судебного решения о компенсации в 250 тысяч рублей за поджог двух машин в 2017 году. Виновник уже был осужден и компенсировал ущерб по преступлению, но потерпевшие решили взять с него больше. Платить еще 100 тысяч уже отбывший наказание поджигатель отказался и на него напали.

В какой-то момент в кафе похищенному удалось сообщить супруге о происходящем по телефону. В кафе нагрянула полиция и задержала троих нападавших. Еще двоих объявили в розыск и задержали чуть позже, причем с наркотиками.

Вину все пятеро не признают. Четверо ждут суда под стражей, один — под домашним арестом.