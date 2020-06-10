Физкульт-привет из Буинского района и музей из Кайбицкого: новое в «Инстаграмах» глав регионов Татарстана 10 июня

Сегодня Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов проинспектировал ход строительства новой инженерной школы в Альметьевске. Там будут оборудованы IT-кабинеты для приобретения навыков программирования, центр прототипирования — создания предметов с использованием 3D-печати, а также арт-мастерские для занятий архитектурным проектированием и 25-метровый бассейн.

Нагуманов рассказал подписчикам, что сейчас уже начали подбирать интерактивное оборудование для ее оснащения. По его словам, пока остановились на двух решениях: интерактивный ультракороткофокусный проектор и интерактивная ЖК-панель.

Руководитель Буинского района РТ Ранис Камартдинов передал своим подписчикам «физкульт-привет» и выложил фото с прогулки на велосипеде. В комментариях пользователи также поприветствовали главу района и оставили эмодзи в виде большого пальца вверх.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин принял участие в первом онлайн-форуме для бизнес-сообщества Нижнекамска. Для подписчиков он не позабыл оставить в посте ссылку на прямую трансляцию.

Сегодня руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин посетил новый музей в селе Хозесаново. Там сейчас во всю готовятся к открытию. По всей видимости, музей посвящен истории села, однако вывеска у него крайне загадочная, хоть и информативная: «Построен Даниловыми — Эмилем Вячеславовичем и Вячеславом Власовичем — 2019 г.».

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов тоже показал сегодня строительные работы, загадочно подписав пост: «СТРОИТЕЛЬСТВО С Д К С. Бахта». Вероятно, речь идет о строительстве Сельского дома культуры в селе Бахта. Под фотографией появилось два не менее загадочных комментария: одна подписчица написала «Счастливые», еще один аккаунт оставил эмодзи в виде огня и аплодисментов.