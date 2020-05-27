Пять способов сэкономить на связи за границей

В ожидании снятия ограничений, связанных с COVID-19, можно заранее озаботиться практическими вопросами, связанными с путешествиями, на которые обычно не бывает времени во время планирования поездки. Одна из наиболее распространенных сложностей за рубежом — связь. Как бы ни было прекрасно оказаться «в другой реальности», связь с домом поддерживать и нужно, и хочется. Это бывает довольно затратно. Универсального рецепта экономии на связи нет — все зависит от страны и от основного использования телефона. Вот вам несколько относительно недорогих способов оставить телефон активным и за рубежом.

1. Подключить дополнительные опции

Просто поехать за рубеж и «не менять ничего» влетит в довольно солидную сумму. К примеру, при поездке в Германию у МТС стоимость звонков составит 100 рублей в минуту. Самым простым, но не самым дешевым способом снизить эту стоимость будет подключение дополнительных услуг. У того же МТС есть опция «Забугорище», позволяющая тратить минуты и интернет из домашнего пакета. Стоить опция будет немало — около 400 рублей в день использования. «Ноль без границ» от того же оператора позволит за 145 рублей в сутки получить от 10 до 90 минут разговоров. Схожие тарифы и у «Мегафона» — за 400 рублей в сутки можно «расширить» условия домашнего региона до заграничной поездки. У «Билайна» за 200 рублей в сутки можно получить 20 минут разговоров, за 350 рублей — безлимитный интернет в роуминге.

2. Поискать предложения операторов не «большой тройки»

Менее популярные операторы, не входящие в так называемую «большую тройку», зачастую предлагают более выгодные условия. К примеру, у Yota интернет в той же Германии будет стоить по 1,6 рубля за каждый из первых 250 мегабайт, каждый из следующих 250 мегабайт будет идти бесплатно. Таким образом, стоимость 500 мегабайт интернета в роуминге составит 400 рублей, причем этот объем можно потратить не за один день, а, к примеру, за неделю. Звонки будут стоить 9 или 19 рублей в минуту, но за 39 рублей в сутки можно подключить 30 входящих минут. У Tele2 входящие звонки с опцией «Разговоры без границ» (стоимостью 5 рублей в сутки) обойдутся в 5 рублей за минуту. Интернет — в 25 рублей за мегабайт, или 350 рублей в день, за «безлимит» (с ограничением скорости после 200 мегабайт). «Виртуальный» оператор «Тинькофф Мобайл» предлагает пакет из 100 мегабайт в день за 149 рублей, 30 минут входящих звонков за 59 рублей в день, а «Сбермобайл» — 50 мегабайт за 100 рублей в день, или 1 гигабайт за 750 рублей на 10 дней. В обоих случаях после исчерпания пакета трафика безлимитными остаются мессенджеры.

3. Заказать туристическую сим-карту

Третий вариант — находясь еще в России, купить специальную «туристическую сим-карту». Их довольно много видов. В основном такие карты сами по себе стоят денег, купить их можно только через заказ на сайте, но они предлагают довольно выгодные тарифы при поездках (впрочем, это не всегда выгоднее дополнительных опций у обычных операторов). Стандартный сценарий — покупка сим-карты за 10 евро, на которые дополнительно нужно положить деньги. При таком раскладе, например, 1 гигабайт интернета будет стоить около 10 евро — но тут все зависит от конкретной страны, где-то стоимость будет в два раза ниже, где-то — в несколько раз больше. Звонки по стране нахождения при этом обычно очень дешевые, особенно в случае с развитыми странами, — могут начинаться от одного евроцента.

4. Купить местную «симку»

Другой вариант, также связанный со сменой номера, — местная сим-карта. Этот вариант возможен не во всех странах — много где «симку» можно купить только при наличии местных документов — например, в Италии. Тем не менее в большинстве стран, где покупка сим-карты возможна, такой вариант будет самым дешевым. Внимание здесь нужно обратить на то, что большинство тарифов, например в европейских странах, постоплатные, они в большинстве своем не подходят для иностранцев. А вот предоплатные тарифы — недорогой и хороший вариант. Правда, речи о звонках в Россию тут не идет — они будут стоить не дешевле, чем по роуминговым тарифам российских операторов. Зато будет простой и удобный доступ в интернет — чего, учитывая распространение мессенджеров, с лихвой хватит для общения с друзьями и родственниками. К примеру, в Германии местный Vodafone предлагает тариф CallYa Digital стоимостью в 20 евро, в который входит 10 гигабайт интернет-трафика на четыре недели. O2 предложит 3,5 гигабайта за 10 евро на четыре недели. Стоит, кстати, иметь в виду и одну немаловажную деталь: если вы планируете поездку сразу по нескольким странам Европы, то местная сим-карта будет удобна тем, что при коротких поездках роуминга по Евросоюзу нет. Например, за эти 10—20 евро можно пользоваться интернетом не только в Германии, но и в соседних Франции, Австрии или Польше.

5. Отключить мобильный интернет и связываться по Wi-Fi

Наконец, самый дешевый вариант, но подходящий только для тех, кому связь нужна «урывками»: отключить на мобильном телефоне передачу данных и оставить только для экстренных звонков. Для периодического общения же пользоваться бесплатными точками доступа Wi-Fi. В большинстве стран (по крайней мере развитых) проблем с ними нет. А вот о качестве (да и наличии) «вай-фая» в конкретном отеле лучше заранее узнавать в отзывах на сайтах бронирования. Кроме отелей, Wi-Fi часто бывает в кафе и ресторанах, парках или в туристических центрах.

Максим Матвеев