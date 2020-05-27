Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров за апрель — май, Маганов занял седьмое место

По итогам апреля — мая 2020 года мэр Казани Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров. Список составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Всего в рейтинг вошли 88 мэров столиц регионов. Второе место после Метшина занял мэр Москвы Сергей Собянин, тройку замкнул глава Белгорода Юрий Галдун. В пятерку также вошли мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин и глава Тюмени Руслан Кухарук.

Еще один мэр татарстанского города вошел в топ-10. Это градоначальник Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он занял седьмое место.

Напомним, что по итогам января — марта 2020 года Метшин занял второе место в национальном рейтинге мэров, уступив Собянину.

