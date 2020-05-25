Крунич: «Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»

Бывший футболист ФК «Москва» и тренер Бранислав Крунич вспомнил период карьеры в московском клубе под руководством нынешнего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Думаю, Слуцкий стал более зрелым и опытным специалистом. Он — один из лучших тренеров в России. У нас был финал Кубка России против «Локомотива» в 2007 году, и Слуцкий позвал на базу перед матчем комиков Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова. Они показывали нам свои миниатюры.

Наверное, это должно было расслабить команду перед важным матчем. Но, видимо, не получилось, так как финал мы проиграли, пропустив в дополнительное время (0:1)», — сказал Крунич.

Леонид Слуцкий возглавлял ФК «Москва» с 2005 по 2007 годы. Именно под его руководством клуб достиг наилучших результатов в своей истории. В сезоне-2007 команда Слуцкого заняла 4-е место в турнирной таблице РПЛ и вышла в финал Кубка России, где уступила московскому «Локомотиву» (0:1). Спустя 3 года «Москва» прекратила свое существование.

Позже Слуцкий также работал в самарских «Крыльях Советов», московском ЦСКА, английском «Халл Сити» и голландском «Витессе». Также он возглавлял сборную России по футболу, выйдя с ней в финальную часть чемпионата Европы — 2016. С декабря прошлого года Слуцкий является главным тренером казанского «Рубина».