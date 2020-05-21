В аэропорту Казани появится станция техобслуживания грузовых самолетов

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани планируют создать станцию техобслуживания грузовых самолетов. Об этом рассказал гендиректор международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

По словам спикера, в ближайшее время планируется развивать грузовую инфраструктуру. Будет подготавливаться персонал для обслуживания грузовых рейсов. Организация станции позволит увеличить объемы выполнения технических регламентов на воздушных судах Boeing 747, Ан-124 «Руслан» и Ил-76, передает «Татар-информ».

Проект по созданию в аэропорту Казани грузового транзитного узла реализуется при участии группы компаний «Волга-Днепр».

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанский аэропорт сейчас имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом — грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» начала экспансию в Казань.

