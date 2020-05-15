Татарстан вошел в топ-3 регионов по выходу бизнеса в онлайн

Фото: Максим Платонов

Онлайн теперь покупают даже шампунь и продукты

Согласно присланной статистике от онлайн-торговой площадки Ozon, в апреле 2020 года татарстанцы сделали на Ozon почти 250 тысяч заказов с продуктами первой необходимости. Это на 178% больше, чем в апреле прошлого года. Оборот от продаж товаров повседневного спроса на этой платформе в Татарстане вырос в апреле на 200% год к году. При этом в 41% заказов есть товары продавцов маркетплейса (сервиса по продаже товаров от сторонних продавцов).



Рост активности онлайн-шопинга в Татарстане связан с самоизоляцией: в отсутствие возможности прогуляться по магазинам пользователи покупают онлайн не только одежду и товары для развлечения. Многие серьезно восприняли призывы ограничить социальные контакты и перевели в онлайн даже ежедневные обычные покупки: еду, памперсы, корм для кошек, шампунь, туалетную бумагу. Продукты питания, товары для детей, зоотовары, бытовая химия сейчас есть в каждом втором заказе на Ozon в Татарстане.

Татарстанские продавцы продолжают осваивать сеть

Количество активных продавцов, реализующих свои товары на маркетплейсе площадки, с начала года выросло на две трети (60%). Республика вошла в тройку лидеров в России по активности местного бизнеса наряду с Уральским регионом и Ленинградской областью. Местные поставщики постоянно наращивают ассортимент: 61% из 150 000 наименований товаров повседневного спроса представлен именно на маркетплейсе. Товары из Татарстана встречаются почти в каждом втором заказе в республике: лозунг «Покупай татарстанское» реализуется не только в офлайн-магазинах.

Елена Шульгина, директор по развитию бизнеса Ozon, объясняет:

— В марте-апреле сектор e-commerce стал востребован как никогда не только для клиентов, которым онлайн-площадки открывают доступ ко всем необходимым товарам для поддержания комфортной жизни в самоизоляции, но и для продавцов, у которых ограничились возможности продавать офлайн. По сути, маркетплейсы остались одним из немногих доступных каналов продаж.



Многие эксперты констатируют, что коронавирус стал драйвером невольного перехода татарстанского бизнеса на онлайн-площадки. Дистанционные продажи развернули даже автосалоны, не говоря уже о продовольственных магазинах, бутиках и ресторанах. Маркетплейсы, организующие продажи через свои раскрученные площадки, становятся выходом для небольших компаний, у которых до сих пор не было собственного интернет-магазина и сейчас отсутствуют финансовые возможности его организовать.

Людмила Губаева