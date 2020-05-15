Новости промышленности

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

17:07, 15.05.2020 1
Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику
Фото: kremlin.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить от налогов инвестиции его компании в генетику.

«Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — сказал он на совещании президента РФ.

Объявлено, что в России начали создавать три геномных центра мирового уровня и «Роснефть» будет главным технологическим партнером этой программы. Другие компании Сечин также пригласил поучаствовать. По масштабу задач он сравнил генетику с атомным и космическим проектами XX века.

Ранее ученые КФУ предсказали появление генетических паспортов.

Промышленность
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 18:06
    Нельзя этого делать.
    Каждый должен заниматься своим делом
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров