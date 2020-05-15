Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил освободить от налогов инвестиции его компании в генетику.



«Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — сказал он на совещании президента РФ.

Объявлено, что в России начали создавать три геномных центра мирового уровня и «Роснефть» будет главным технологическим партнером этой программы. Другие компании Сечин также пригласил поучаствовать. По масштабу задач он сравнил генетику с атомным и космическим проектами XX века.

Ранее ученые КФУ предсказали появление генетических паспортов.