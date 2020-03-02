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В Казани спасатели вытащили руку ребенка, застрявшую в стуле

09:51, 02.03.2020
В Казани спасатели вытащили руку ребенка, застрявшую в стуле
Фото: ГУ МЧС по РТ (архив)

В Казани спасатели освободили ребенка, который застрял рукой в стуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Случай произошел в воскресенье. К спасателям обратилась мать пятилетнего ребенка. сообщив, что рука ее сына застряла в пластиковом стуле.

На место выехали спасатели ЗПСО №2. С помощью инструмента они освободили руку ребенка. Мальчик не пострадал.

Ранее в Казани годовалая девочка оказалась заблокированной в автомобиле из-за технического сбоя сигнализации.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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