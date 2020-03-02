В Казани спасатели вытащили руку ребенка, застрявшую в стуле

Фото: ГУ МЧС по РТ (архив)

В Казани спасатели освободили ребенка, который застрял рукой в стуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Случай произошел в воскресенье. К спасателям обратилась мать пятилетнего ребенка. сообщив, что рука ее сына застряла в пластиковом стуле.

На место выехали спасатели ЗПСО №2. С помощью инструмента они освободили руку ребенка. Мальчик не пострадал.

Ранее в Казани годовалая девочка оказалась заблокированной в автомобиле из-за технического сбоя сигнализации.

