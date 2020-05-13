Варламов рассказал, что будет и дальше хвалить Казань

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Блогер-урбанист Илья Варламов рассказал, что подписчики стали подозревать его в ангажированности из-за хвалебных отзывов о Казани. При этом он и дальше намерен делать позитивные ролики о столице Татарстана.

«Может быть, меня чак-чаком кормят? Может быть, мне айран или бальзам «Бугульма» наливают? Чем вызвана такая любовь?» — написал Варламов.

Он объяснил свою привязанность к городу тем, что он отличается от остальных в плане благоустройства общественных пространств.

При этом блогер отметил, что выпускал и отрицательные отзывы о Казани. Для примера он выложил подборку видео, два из которых — негативные.