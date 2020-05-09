В МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающейся грозе

Татарстанское управление МЧС предупредило, что ночью и днем 10 мая в республике ожидаются сильный ветер и грозы.

По прогнозам синоптиков, сила ветра составит 15—20 м/с, в том числе до 17 м/с в Казани. Также возможны грозы, в том числе и в столице республики.

Спасатели рекомендовали ограничить выход из зданий, не укрываться от грозы под деревьями. Прятаться стоит в подземных переходах и подъездах, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Водителей призвали быть предельно внимательными.