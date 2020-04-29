Агент: Зарипов и Педан близки к продлению контрактов с «Ак Барсом»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Андрея Педана и капитана казанцев Даниса Зарипова, рассказал о ходе переговоров с казанским клубом по продлению контрактов со своими клиентами.

«Могу сказать, что Данис Зарипов и Андрей Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом». Переговоры находятся на финальной стадии», — сказал Николаев «Чемпионату».

В минувшем сезоне 26-летний Педан провел за «Ак Барс» 37 матчей в регулярном первенстве КХЛ и набрал 16 (6+10) очков. В плей-офф КХЛ он сыграл 3 встречи в серии с нижнекамским «Нефтехимиком» и не отметился результативными действиями. Ранее он сообщил, что готов подписать контракт с «Ак Барсом» сразу же, как ему предложат новое соглашение.

Зарипов сыграл за казанцев в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (13+14) очков. Сообщалось, что кроме «Ак Барса» форвард ведет переговоры с челябинским «Трактором».

Отметим, что казанский клуб все еще не объявлял о продлении контрактов с защитником Альбертом Яруллиным и нападающим Кириллом Петровым, у которых 30 апреля 2020 года заканчивается действующее соглашение.