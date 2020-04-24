Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ОИ-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала новый рейтинг сборных команд, определяющий посев олимпийского мужского хоккейного турнира в Пекине 2022 года.

По итогам рейтинга сборной России на групповом этапе ОИ-2022 предстоит сыграть против команд Чехии и Швейцарии. Еще один соперник определится по итогам квалификационного турнира.

Все группы на ОИ-2022 выглядят следующим образом (в скобках указана позиция сборной в рейтинге IIHF):

Группа А: Канада (1), США (6), Германия (7), Китай (12).

Группа В: Россия (2), Чехия (5), Швейцария (8), квалификация 3 (11).

Группа С: Финляндия (3), Швеция (4), квалификатор 1 (9), квалификатор 2 (10).

Квалификационные матчи предварительно были запланированы на 27—30 августа. Квартеты в квалификации распределились так:

Группа D: Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша.

Группа E: Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F: Норвегия, Дания, Корея, Словения.