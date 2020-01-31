АСВ выплатило кредиторам «Татагропромбанка» 624,6 млн рублей

Агенство по страхованию вкладов (АСВ) за время конкурсного производства в ООО «Татагропромбанк» выплатило кредиторам 624,6 млн рублей. Это 35,68% от всех требований, включенных в реестр. Их общий размер составляет 1,75 млрд рублей, требования заявили 125 физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целом с учетом требований, не включенных в реестр, общая сумма долгов банка перед кредиторами составляет 1,78 млрд рублей перед 137 физлицами и ИП, говорится в сообщении на сайте АСВ.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2019 года кредиторам банка было выплачено 436,7 млн рублей.