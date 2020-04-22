Новости спорта

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Умер известный татарстанский тренер Александр Дятлов

11:10, 22.04.2020
Умер известный татарстанский тренер Александр Дятлов
Фото: rubin-kazan.ru

Скончался ветеран татарстанского футбола, заслуженный тренер РСФСР и основатель секции по футболу ВДСО «Трудовые резервы» Александр Дятлов.

О смерти ветерана «Реальному времени» сообщила внучка погибшего. Прощание с ветераном состоится в четверг.

Дятлов является основателем секции по футболу ВДСО «Трудовые резервы» (в 1955 году). За это время ее выпускниками стали впоследствии известные футболисты и тренеры Виктор Колотов, Александр Корченов, Ренат Камалетдинов, Юрий Ковалев, Александр Татаркин, Александр Машин, Олег Данилин, Владимир Молев, Камиль Мусин, Александр Прокопенко, Евгений Кранатов, Владимир Биканов, Владимир Палехин и другие.

28 апреля ему должно было исполниться 90 лет.

СпортФутболОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров