Умер известный татарстанский тренер Александр Дятлов

Скончался ветеран татарстанского футбола, заслуженный тренер РСФСР и основатель секции по футболу ВДСО «Трудовые резервы» Александр Дятлов.

О смерти ветерана «Реальному времени» сообщила внучка погибшего. Прощание с ветераном состоится в четверг.

Дятлов является основателем секции по футболу ВДСО «Трудовые резервы» (в 1955 году). За это время ее выпускниками стали впоследствии известные футболисты и тренеры Виктор Колотов, Александр Корченов, Ренат Камалетдинов, Юрий Ковалев, Александр Татаркин, Александр Машин, Олег Данилин, Владимир Молев, Камиль Мусин, Александр Прокопенко, Евгений Кранатов, Владимир Биканов, Владимир Палехин и другие.

28 апреля ему должно было исполниться 90 лет.