«Конкурсник» Завода СМС потребовал отменить сделки с ТФБ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» подал заявления в Арбитражный суд РТ о признании недействительными нескольких сделок купли-продажи ценных бумаг.

Другими участниками сделок выступали «Торговый дом ЖБИ-5», «ИК «ТФБ Финанс» и «Татфондбанк», следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

Ранее «Реальное время» писало, что Следком уже возбудил уголовное дело по факту фальсификации доказательств руководителями двух тверских фирм — ООО «Анкор», подавшего заявление о банкротстве Завода СМС, и ООО «ТСК».