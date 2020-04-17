Ученые Иннополиса разрабатывают роботов с грузоподъемностью в 2—3 раза выше аналогов

В Иннополисе ученые занялись разработкой роботов с грузоподъемностью выше аналогов в 2—3 раза.

В работе принимают участие ученые университета Иннополис и южнокорейского университета KAIST. Они выиграли грант в конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, который проводил РФФИ и Национальный исследовательский фонд Кореи.

Ученые займутся созданием робототехнических систем и манипуляторов, состоящих из звеньев параллельного типа на основе скрученных нитей — twisted string actuators (TSA). В приводах на основе TSA нить с одной стороны закреплена на двигателе, а второй ее конец присоединен к рабочему органу или механизму, который перемещает полезную нагрузку. В результате закручивания нити сокращаются и приводят в движение рабочий орган, передает пресс-служба университета.

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