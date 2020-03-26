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Специалисты Университета Иннополис научили нейросеть выявлять коронавирус по рентгену

18:26, 26.03.2020
Специалисты Университета Иннополис научили нейросеть выявлять коронавирус по рентгену
Фото: realnoevremya.ru

Специалисты из Университета Иннополис смогли научить нейросеть диагностировать коронавирус по рентгеновским снимкам с точностью до 80%.

На данный момент вирус выявляют через анализ крови, мазки из носа и глотки, однако в некоторых странах тестов не хватает.

В пресс-службе уточнили, что в некоторых случаях коронавирус можно определить исключительно по этим снимкам. Для обучения нейросети специалистам потребовалось 28 тыс. снимков легких — как здоровых людей, так и пациентов с разными видами пневмонии, в том числе и коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в открытых источниках специалисты нашли 94 таких рентгеновских снимка.

Ранее из Казани в Апатиты и Кировск доставили тесты на выявление коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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