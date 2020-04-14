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В Татарстане отменен тендер на строительство пяти сельских ДК за 100 млн рублей

22:49, 14.04.2020
В Татарстане отменен тендер на строительство пяти сельских ДК за 100 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Тендер ГИСУ РТ о строительстве пяти домов культуры в сельских поседениях сорвался. Начальная стоимость контракта составляла 96,4 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, определение поставщика отменено. Причины решения не указываются. Заявки планировалось принимать с 24 марта по 20 апреля.

Из технической документации следует, что сельские ДК должны были появиться в Буинском, Кукморском, Петречинском, Тукаевском и Черемшанском районах.

ОбществоНедвижимость Татарстан
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