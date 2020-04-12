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Ученые выяснили как вирусы животных стали переходить на людей

22:36, 12.04.2020
Ученые выяснили как вирусы животных стали переходить на людей
Фото: Proceedings of the Royal Society B / Christine K. Johnson et al.

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе проанализировали факторы повлиявшие на передачу вирусов от млекопитающих человеку. Они нашли связь между такими вирусами и развитием охоты и животноводства.

Чаще всего человек заражался инфекциями от тех животных, которых он разводил, либо за которыми охотился особо активно, передает N+1. Повлияли на распространение заболеваний и такие факторы, как количество людей, живущих в ареале обитания животных, и скорость размножения таких млекопитающих.

Оказалось, что из 5 335 видов наземных млекопитающих 609 (11,4%) способны заражать вирусами человека. Большая их часть (354 вида, то есть 58,1%) являются хозяевами только одного типа вирусов, опасных для нас.

ОбществоМедицина
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