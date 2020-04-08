Чистая прибыль ЗМК сократилась до 270 млн рублей, несмотря на рост выручки

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Щипанов

По итогам 2019 года чистая прибыль АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» составила 269,9 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом она сократилась почти вдвое с 461 млн рублей.

При этом выручка предприятия за год выросла с 6,41 млрд рублей до 8,3 млрд, следует из финансовой отчетности предприятия. Себестоимость продаж также подскочила с 4,85 млрд рублей до 6,87 млрд.

После увеличения коммерческих и управленческих расходов статья «Прибыль от продаж» сократилась с 768,9 млн до 479,8 млн рублей.