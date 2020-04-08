Семья казанца с коронавирусом пожаловалась на жесткие правила карантина

Семью казанца с подтвержденным коронавирусом обязали пройти 14-дневный карантин. При этом, о доставке лекарств и продуктов и таких бытовых вещей, как вынос мусора — никто не подумал, рассказала супруга заболевшего.

Жительница Казани Зухра Хампроева с братом-инвалидом и 7-летней дочерью оказалась на карантине после подтверждения диагноза мужа. Главу семейства госпитализировали, а всех домочадцев обязали пройти 14-дневный карантин. При этом остальные члены семьи тоже испытывают симптомы ОРВИ, и вынуждены просто ждать, когда они закончатся.

— Вчера к нам приходили из поликлиники, выписали лекарства, взяли мазки на коронавирус, ждем результата. Но как нам купить эти лекарства, непонятно. Пришедший врач сказал, что доставлять лекарства не их обязанность. А тем, кто находится на карантине, нельзя выходить ни в магазин, ни в аптеку, ни на мусорку, — цитирует женщину «Вечерняя Казань».

Женщина рассказывает что не получила помощи ни в Минздраве, ни в волонтерской службе ОНФ, ни в соцзащите. Она возмущается, что соблюдать режим их обязали, а как это сделать — непонятно, ведь даже уход за братом-инвалидом сопровождается постоянным выносом мусора.

