ООН сообщила о вспышке домашнего насилия на карантине

Фото: Максим Платонов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в ряде стран в условиях карантина и режима самоизоляции в несколько раз увеличилось количество домашнего насилия.

Как передает «Коммерсант», количество обращений женщин в правоохранительные органы удвоилось. При этом полиция и медики иногда так перегружены работой, что не могут принять меры.

«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье»,— заявил генеральный секретарь ООН.

Генсек ООН предложил властям увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения и установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах.