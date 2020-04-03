Интернет-провайдеры: ситуация самоизоляции по нагрузке на сети — как ЧМ по футболу

Скорость падает, но Минцифра утверждает, что «на абонентах это не сказывается»

После начала нерабочей недели и введения всеобщей изоляции в ряде регионов России упала скорость интернета — многие жители перешли на удаленный режим работы, остальные активно пользуются развлекательными онлайн-сервисами. Снижение скорости, к примеру, в различных регионах СМИ констатировали еще в марте, с введением всеобщей самоизоляции ситуация только усугубилась.

Поступают жалобы и от пользователей в Татарстане — к «Реальному времени» с такими жалобами обратились абоненты нескольких разных казанских провайдеров. Судя по предоставленным в редакцию скриншотам, скорость на 100-мегабитных тарифах сегодня днем фактически была в десять раз меньше заявленных.



Из Минцифры «Реальное время» получило такой комментарий:

«В Министерстве не зафиксировано увеличение обращений граждан по вопросам связи.

В целом мы видим, что у операторов связи рост трафика есть. Однако на абонентах это не сказывается. Минцифра РТ держит этот вопрос на контроле. И в случае необходимости Министерство проведет работу с операторами связи по увеличению скорости интернета у пользователей».

В ПАО «Таттелеком» считают: если пользователь ощущает задержки в работе каких-либо интернет-сервисов, это не обязательно связано с провайдером. Возможно, «не тянут» сами сервисы. Фото bishelp.ru

В ПАО «Таттелеком» обратили внимание на важный момент: если пользователь ощущает задержки в работе каких-либо интернет-сервисов, это не обязательно связано с провайдером. Возможно, «не тянут» сами сервисы. Особенно это касается сайтов, потребляющих много трафика.

— Из-за резкого роста востребованности популярных игровых, видео- и иных сервисов и, соответственно, нагрузки на их серверы, может уменьшиться скорость их отклика и работы. Из-за этого пользователи, например, могут столкнуться с «подвисаниями» при просмотре фильмов в высоком разрешении, — объясняет провайдер.

Пользователи раньше встают и самоизолируются за городом

Татарстанские провайдеры констатируют возросшую нагрузку на сети. В ПАО «Таттелеком» нам рассказали, что в последние два дня нагрузка на сеть выше показателей месячной давности более чем на 22%, а по сравнению с прошлой неделей — примерно на 10%.

Рост нагрузки заметили и в МТС — здесь трафик вырос примерно на 20%. АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ru, Дом.ru Бизнес) зафиксировало всплеск подключений новых пользователей на уровне 20% и рост интернет-трафика на 20—30% по сравнению с первой половиной месяца.

Операторы рассказали, как изменилось поведение пользователей Татарстана в интернете. Так, по данным МТС, в загородных поселках трафик вырос гораздо сильнее, чем в городах — не на 20, а на 50%. Возможно, часть жителей республики решила самоизолироваться за пределами городов.

«Дом.ру» утверждает, что их трафик растет за счет развлекательных сервисов, цифрового телевидения, мессенджеров и социальных сетей. Фото interfax.ru

АО «ЭР-Телеком Холдинг» утверждает, что их трафик растет за счет развлекательных сервисов, цифрового телевидения, мессенджеров и социальных сетей. В «Таттелекоме» констатировали, что если ранее основная нагрузка на сеть приходилась на вечернее время, то в последние недели она возрастает уже с самого утра — видимо, татарстанцы в большинстве своем на карантине не спят, а работают удаленно.

Самоизоляция для провайдера — как ЧМ по футболу

В целом провайдеры заявляют, что готовы к росту потребления трафика в Татарстане. Так, сети «Таттелекома» уже сейчас готовы к полуторакратному росту объема передаваемых данных и продолжают расширение каналов связи. Аналогичное заявление сделали в МТС.

В АО «ЭР-Телеком Холдинг» сравнили самоизоляцию с прямо противоположным текущей ситуации состоянием — массовыми событиями с большим скоплением людей. Для провайдеров, с точки зрения нагрузки, эти ситуации друг от друга не отличаются.

— У компании есть отработанная схема действий в условиях повышенных нагрузок, которую мы применяли, например, в преддверии чемпионата мира по футболу, новогодних праздников и т. д., — заявил провайдер.

У провайдеров есть отработанная схема действий в условиях повышенных нагрузок, которую применяли, например, в преддверии чемпионата мира по футболу. Фото Максима Платонова

Александр Артемьев