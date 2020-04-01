Известные татарстанские спортсмены проведут серию онлайн-тренировок

Именитые спортсмены из Татарстана в рамках акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» от Министерства спорта РТ проведут серию межконтинентальных онлайн-тренировок.

В число участников акции вошли серебряный призер летних Олимпийских игр по фехтованию Камилла Гафурзянова, призер чемпионатов мира и Европы по тхэквондо Карина Тищенко, победитель и призер первенств Европы по дзюдо Нияз Билалов и еще несколько известных представителей татарстанского спорта.

Занятия будут проходить трижды в неделю в личных instagram-аккаунтах спортсменов. Марафон откроет уже 3 апреля Камилла Гафурзянова.

Средняя продолжительность каждой тренировки будет составлять 1 час. Кроме самих спортивных упражнений, в онлайн-трансляциях будут подключать зрителей и отвечать на заданные в чате вопросы.