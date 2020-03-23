Прокурор Актанышского района помог задержать преступников, вымогавших деньги у студента

Суд в Актанышском районе Татарстана признал 22-летнего и 19-летнего местных жителей виновными в вымогательстве и приговорил каждого к двум годам колонии общего режима.

Установлено, что 31 октября 2019 года подсудимые вымогали у несовершеннолетнего учащегося первого курса Актанышского профессионального техникума 5 тыс. рублей. При этом они избили потерпевшего. Злоумышленников задержал прокурор Актанышского района, который возвращался домой, и вызвал наряд полиции.

Вину подсудимые частично признали, заявив, что сговора на вымогательство денежных средств у потерпевшего не было, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.