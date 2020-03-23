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Прокурор Актанышского района помог задержать преступников, вымогавших деньги у студента

12:36, 23.03.2020

Суд в Актанышском районе Татарстана признал 22-летнего и 19-летнего местных жителей виновными в вымогательстве и приговорил каждого к двум годам колонии общего режима.

Установлено, что 31 октября 2019 года подсудимые вымогали у несовершеннолетнего учащегося первого курса Актанышского профессионального техникума 5 тыс. рублей. При этом они избили потерпевшего. Злоумышленников задержал прокурор Актанышского района, который возвращался домой, и вызвал наряд полиции.

Вину подсудимые частично признали, заявив, что сговора на вымогательство денежных средств у потерпевшего не было, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Происшествия Татарстан
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