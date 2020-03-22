Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до +1 градуса

В воскресенье, 22 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет от -4°С до +1°С. В Казани она составит от 0°С до -4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до -2°С.

