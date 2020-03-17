Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink* и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома.

Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. Можно посмотреть российские блокбастеры — «Притяжение» (12+), «Лед» (6+), «Лето» (18+), «Лови момент» (16+) и многие другие. В открытом доступе от сервиса more.tv популярные сериалы последних лет — «Корни» (12+), «Дылды» (16+), «Кухня. Война за отель» (16+), «Ивановы-Ивановы» (16+), «Папик» (16+) и другие.

С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь» (0+), «Смешарики» (0+), «Friends: Подружки-супергерои» (0+).

Бесплатно будет доступен контент из раздела «Ростелеком. Лицей» — школьники 5—11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам, как математика, русский язык, алгебра и геометрия. Подписчики любого возраста получили возможность прокачать цифровые знания по таким темам, как интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность, и другим.

Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране.

Смотреть Wink можно на любом устройстве — смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink), телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере. Подробности о подключении Wink доступны на сайте wink.rt.ru.

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