Главврач ДРКБ назначен на пост депутата Госсовета Татарстана

Главный врач Детской республиканской клинической больницы Татарстана Айрат Зиатдинов назначен новым депутатом Госсовета Татарстана в связи со смертью депутата Габделхая Каримова.

«Зарегистрировать депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Зиатдинова Айрата Ильгизаровича. Выдать зарегистрированному депутату Государственного Совета РТ шестого созыва удостоверение об избрании», — говорится в тексте документа, опубликованном Центральной избирательной комиссией РТ.



Справка

Зиатдинов Айрат Ильгизарович родился 7 октября 1977 года.

В 2000 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия».

В 2002 году — ординатуру в Казанском государственном медицинском университете по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения».

В 2009 году окончил Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «Юриспруденция».

Награжден Почетной Грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации (2011 г.).