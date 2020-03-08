Вячеслав Буцаев: «Нефтехимик» показал, что достоин играть в плей-офф»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:1) и вылет нижнекамской команды из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Прежде всего начнем с хорошего, с поздравления всех девушек, женщин с праздником с 8 Марта. К сожалению, не смогли мы сегодня своим болельщицам преподнести подарок в виде победы. Но тем не менее повторюсь, что по самоотдаче, по желанию, по тому стремлению победить претензий опять не должно ни у кого возникать и они не возникают.



К сожалению, для нас сезон закончен. Хотел бы поблагодарить всех ребят за этот сезон, он был непростой. Команда показала, что она достойна играть в этом турнире под названием плей-офф.



Особая благодарность, конечно же, болельщикам — за ту веру, ту поддержку команды и соответственно поблагодарить все руководство клуба и всех тех, кто помогал нам в этом сезоне. Кто был с нами.

Где-то не хватило мастерства, хладнокровия, да и соперник не позволил нам победить. Я уже говорил, хоккей — это игра ошибок, кто-то пользуется ими, кто-то не может. В играх плей-офф цена ошибки возрастает в разы. Сейчас многие ребята поняли на своей шкуре, что это такое. Будем откровенны, опыта в таких матчах у «Ак Барса» больше, чем у нас.

Для нас это хороший урок на будущее. И опыт того, что в плей-офф времени на принятие решений в разы меньше.

После вылета из плей-офф у команды будет время для перерыва. Потом возобновим учебно-тренировочный процесс, будем привлекать игроков из молодежного состава, а также ВХЛ, чтобы оттачивать свое мастерство», — сказал Буцаев.