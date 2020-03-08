Власти Челнов готовы потратить на содержание парков до 3,8 млн рублей

Исполком Набережных Челнов объявил тендер по санитарному содержанию парков. Начальная стоимость контракта составила 3,8 млн рублей.

Заявки принимаются с 3 по 11 марта, аукцион же назначен на 12 марта, следует из сообщения на портале госзакупок.

Из техзадания следует, что подрядчик должен будет подметать дорожки, чистить газоны и мыть урны в парках «Гренада», «Комсомольский» и «Сидоровский». Также предполагается уборка скверов Кереселидзе и «Комсомолец» и на набережной Тукая. Содержать придется также парк Победы, площадь Высоцкого, Шишкинский бульвар, бульваре имени Тинчурина и площадь Азатлык.