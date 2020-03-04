В Казани стартует суд над владелицей мебельных компаний

Фото: предоставлено потерпевшими

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани намечено первое заседание по уголовному делу Марины Морозовой, владелице мебельных компаний «Заретта» и «Заретта Казань». Потерпевшими от мошенничества признаны 22 клиента, что оплатили поставку кухонных гарнитуров, а их заказ даже на фабрику не поступил.



В ходе предварительного следствия сотрудники Следкома установили: часть поступивших в кассу средств была потрачена лично обвиняемой на оплату различных услуг и покупки в магазинах, включая Alcostore и «Арыш Мае». Также было установлено, что в ноябре 2018-го директором и соучредителем уже испытывающей проблемы фирме «Заретта Казань» стала дама без определенного места жительства, которую силовики найти не смогли.

Вину в мошенничестве Морозова не признает. Попыток возместить потерпевшим ущерб не предпринимает, сообщила «Реальному времени» на старте процесса адвокат потерпевших Наталья Галиулина. Потери клиентов составили от 30 до 330 тысяч рублей.

Подробно об этой истории наше издание рассказывало в декабре 2019 года.