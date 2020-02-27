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Казанский портовый элеватор закроется на капремонт

08:36, 27.02.2020
Казанский портовый элеватор закроется на капремонт
Фото: flickr.com

В Казанском портовом элеваторе начинается капитальный ремонт. Предприятие намерено провести ряд работ до начала жатвы.

Планируется, что здесь заменят окна в цехах, обновят лестничные проемы и перекрасят стены. В некоторых помещениях будет перезалито напольное покрытие. Работы закончат к июлю этого года, передает «Татар-Информ».

Ранее в Иннополисе обсудили потенциал развития городских промышленных территорий в России.

Общество Татарстан
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