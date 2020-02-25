Цулыгин остался доволен шестью матчами «Салавата» против «Ак Барса»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин остался доволен всеми шестью матчами против казанского «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

— «Ак Барс» с победой. Что сказать по нашей игре — очень понравилось, как здорово мы играли пять на пять, не уступали и моментами даже превосходили соперника. Хорошая игра. Теперь у нас есть много видеоматериала, чтобы разобрать меньшинство, но перед плей-офф это не помешает.

— С чем связаны эти удаления во втором периоде?

— Посмотрим, с чем это связано. Сразу после игры сложно сказать. Посмотрим, как [складывалась] игра и из-за чего это происходило.

— Согласны ли вы, что лучшие матчи сезона команда выдала против «Ак Барса»?

— Хорошие игры, соглашусь — все шесть матчей упорные, в одну шайбу, буллиты, овертаймы. Не сказал бы, что только с Казанью мы так играли, были еще матчи, но с «Ак Барсом» все игры были хорошие, — сказал Цулыгин.