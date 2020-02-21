Митрополит Феофан: «Бизнес может быть только этичный. Другой бизнес — это уже бандитизм»

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Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан на Форуме лидеров этического бизнеса в Москве сравнил бизнесменов, не придерживающихся норм этики, с бандитами.

— Наша тема на форуме — этика и этический бизнес. Другого бизнеса быть не может. Если это другое — то это уже не бизнес, это уже что-то, близкое к бандитизму. Это вещь довольно серьезная, я не шучу.

В качестве примера серьезных последствий бизнеса без оглядки на этику Феофан привел тех бизнесменов, которые финансируют террористические организации: «Откуда ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) взялось, целое государство хотели провозгласить? Ведь там тоже были люди из бизнеса, которые нередко помогали становлению этого бандитского объединения. Это очень важный вопрос», — добавил Феофан.