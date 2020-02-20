«КАМАЗ» вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

«КАМАЗ» в третьем туре группового этапа Кубка ФНЛ обыграл юношескую сборную России U-20 (3:2).

Челнинские футболисты открыли счет на 11-й минуте игры, точный удар удался Гаглоеву. Перед перерывом Галиакберов отправил в ворота соперника второй гол.

Во втором тайме «КАМАЗ» довел счет до разгромного, мяч в свой актив записал Чушьялов. Однако, после этого российские юноши пришли в себя и отыграли два гола. Но все же челнинцы смогли сохранить преимущество в один мяч и добились победы.

Таким образом, «КАМАЗ» занял первое место в своей группе и вышел в полуфинал Кубка ФНЛ.